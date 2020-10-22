В МИД попросили россиян воздержаться от поездок за границу

В МИД попросили россиян воздержаться от поездок за границу
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: МИД

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала граждан страны отказаться от поездок за границу из-за ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

В своем видеообращении представитель МИД Мария Захарова попросила россиян «тщательно взвешивать все обстоятельства при принятии решений о зарубежных поездках», а по возможности – отказаться от них вовсе.

Кроме этого, Мария Захарова отметила, что вторая волка коронавируса может оказаться еще сильнее, чем весной этого года. При этом, речь идет о ситуации во всем мире.

В МИД сообщили об ухудшении эпидемиологической обстановки в других странах. Так распространение коронавируса увеличилось в ОАЭ, Хорватии, Словении, Египте, Турции и в других государствах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в России за прошедшие сутки было выявлено более 15 тыс. случаев заражения коронавирусом.

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