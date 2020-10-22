Голикова объяснила, почему она против бюджетной медицины

Вице-премьер Татьяна Голикова считает, что России не стоит возвращаться к бюджетной медицине, а лучше доработать недостатки в законодательстве для улучшения ситуации со страховой медициной. Об этом вице-премьер рассказала в интервью, опубликованном на сайте РАНХиГС.

Татьяна Голикова объяснила свое мнение тем, что бюджетная медицина зависит от федеральных средств. По словам вице-премьера, именно в этой сфере обычно наблюдается дефицит бюджетных денег, которые в большей или меньшей степени тратятся на регионы.

Также Татьяна Голикова отметила, что плюс страховой медицины в том, что она подчиняется базовому закону об основах социального страхования.

«С другой стороны, поднять всю медицину на федеральный уровень, сделав ее бюджетной, невозможно, потому что это приведет к глобальному перераспределению доходов. В условиях такого уровня дифференциации, который мы имеем сейчас по регионам, несмотря на все механизмы выравнивания, мы, скорее всего, получим негативный, а не позитивный эффект», — добавила Татьяна Голикова.

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