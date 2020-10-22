У Криштиану Роналду снова положительный тест на коронавирус

Португальский футболист Криштиану Роналду сдал повторный тест на коронавирусную инфекцию. У спортсмена выявлен положительный результат.

Как сообщает испанское издание Marca, футболист пропустит игру против испанской «Барселоны» в рамках второго тура Лиги Чемпионов. Так как согласно правилам УЕФА, футболист обязан предоставить отрицательный тест в случае заражения коронавирусом за неделю до матча.

Напомним, ранее стало известно о том, что Криштиану Роналду заразился коронавирусной инфекцией в расположении сборной Португалии 13 октября. Тогда футболист покинул расположение команды и вернулся в Турин, где он выступает за «Ювентус». Причиной стало то, что карантин в Италии длится 10 дней, а в Португалии – 14.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что зараженный коронавирусом Криштиану Роналду спровоцировал падение акций «Ювентуса».