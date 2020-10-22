Британский ученый предложил новое объяснение появлению у человека сознания

Британский ученый предложил новое объяснение появлению у человека сознания
Ученый считает, что электромагнитные поля мозга могут помочь в создании искусственного сознания, которое позволит машинам думать самостоятельно. Фото: pixabay.com

Профессор Джонджо Макфадден из британского Университета Суррей озвучил новую теорию, объясняющую появления у человека сознания.

По мнению ученого, на способность человека осознанно мыслить влияют электромагнитные поля мозга. Макфадден объясняет, что ключевой особенностью сознания является способность репрезентации связанной информации. Соответственно, существует некий физический субстрат сознания, который кодирует массы данных, формирующихся в мозгу.

Исследователь считает, что нейроны способствуют интеграции информации не в пространстве, а лишь во времени — то есть, обработанные в итоге данные не соответствуют сигналам на входе. Поэтому Макфадден предполагает, что главную роль в формировании сознания играют электромагнитные поля, кодирующие связанную информацию, пишет портал MedicalXpress.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские ученые разработали нейропротезы, способные помочь парализованым людям.

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Британский ученый предложил новое объяснение появлению у человека сознания