Британский ученый предложил новое объяснение появлению у человека сознания

Профессор Джонджо Макфадден из британского Университета Суррей озвучил новую теорию, объясняющую появления у человека сознания.

По мнению ученого, на способность человека осознанно мыслить влияют электромагнитные поля мозга. Макфадден объясняет, что ключевой особенностью сознания является способность репрезентации связанной информации. Соответственно, существует некий физический субстрат сознания, который кодирует массы данных, формирующихся в мозгу.

Исследователь считает, что нейроны способствуют интеграции информации не в пространстве, а лишь во времени — то есть, обработанные в итоге данные не соответствуют сигналам на входе. Поэтому Макфадден предполагает, что главную роль в формировании сознания играют электромагнитные поля, кодирующие связанную информацию, пишет портал MedicalXpress.