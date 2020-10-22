Назван новый способ, как определить больного коронавирусом

Российский врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о симптоме коронавируса, при котором происходят потери обоняния и чувства вкуса, а также о том, как определить, что человек заразился коронавирусной инфекцией. Об этом Евгений Комаровский поделился в своем Telegram-канале.

Евгений Комаровский пояснил, что коронавирус поражает особые клетки организма, которые отвечают за обоняние и вкус. Такие симптомы бывают и при гриппе, однако коронавирус поражает человека по-другому. Связано это с тем, что инфекция влияет на нейроны человека в слизистой полости. Именно это мешает распознавать запахи и вкусы.

Данный симптом Евгений Комаровский выделяет, как ключевой. Врач предлагает определять коронавирус с помощью тряпки и чеснока. То есть каждый человек должен понюхать с утра чеснок, который потерли на тряпку. Таким образом, пациент сможет понять – сохранилось ли у него чувство обоняния или нет.

Кроме этого, врач считает, что коронавирус поражает нейроны организма временно, и через несколько недель после болезни обоняние к человеку возвращается.

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