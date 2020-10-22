Подольская и Пресняков стали родителями во второй раз

Подольская и Пресняков стали родителями во второй раз
"Берегите каждую секунду", - пожелал молодым родителям Игорь Николаев. Фото: Instagram @nataliapodolskaya

Певица Наталья Подольская и музыкант Владимир Пресняков стали родителями во второй раз, 22 октября у пары родился сын. Мальчика назвали Иваном.

Радостную новость общественности сообщила сама Наталья, выложив в Instagram фотографию с новорожденным малышом и супругом из родильного отделения. «Наш Ваня Пресняков. Сверху решили, что сегодня. Мы очень счастливы. Все хорошо», — подписала певица трогательный снимок.

За 4 часа публикация набрала более 170 тысяч лайков и свыше 7,7 тысяч комментариев. Поздравили молодых родителей и их звездные друзья, среди которых коллеги по цеху Игорь Николаев и Алсу. Некоторые комментаторы уже пишут, что сын похож на отца. Напомним, что в 2015 году у Натальи и Владимира родился сын Артемий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Тимати может больше не увидеть сына из-за участия в «Холостяке».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
владимир пресняков наталья подольская рождение детей сын шоу-бизнес


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Подольская и Пресняков стали родителями во второй раз
Tesla отчиталась о рекордно высокой квартальной выручке и прибыли
Петербургских учителей могут перевести на удаленную работу во время осенних ...
Зеленский заявил о создании украинской вакцины против коронавируса
Церемония вручения Grammy пройдет 31 января 2021 года
С начала пандемии коронавируса жителям Петребурга выписали штрафов на 54 ...
Цены на электрокары станут доступнее к 2024 году
Назван главный недостаток нового iPhone 12 от Apple