Подольская и Пресняков стали родителями во второй раз

Певица Наталья Подольская и музыкант Владимир Пресняков стали родителями во второй раз, 22 октября у пары родился сын. Мальчика назвали Иваном.

Радостную новость общественности сообщила сама Наталья, выложив в Instagram фотографию с новорожденным малышом и супругом из родильного отделения. «Наш Ваня Пресняков. Сверху решили, что сегодня. Мы очень счастливы. Все хорошо», — подписала певица трогательный снимок.

За 4 часа публикация набрала более 170 тысяч лайков и свыше 7,7 тысяч комментариев. Поздравили молодых родителей и их звездные друзья, среди которых коллеги по цеху Игорь Николаев и Алсу. Некоторые комментаторы уже пишут, что сын похож на отца. Напомним, что в 2015 году у Натальи и Владимира родился сын Артемий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Тимати может больше не увидеть сына из-за участия в «Холостяке».