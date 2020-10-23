Заведующую отделом ПСПбГМУ им. Павлова оштрафовал за студентов без масок

Заведующую отделом ПСПбГМУ им. Павлова оштрафовал за студентов без масок
ПСПбГМУ им. И. П. Павлова. Фото: Википедия

Петроградский районный суд привлек к ответственности и.о. заведующего отделом в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени И.П. Павлова Минздрава РФ Эллу Медведеву.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, в сентябре в университете на улице Льва Толстого, 6-8 были проведены проверки. Установлено, что в условиях ограничений, персонал кафедры терапии в учебном корпусе №10-11 не был обеспечен дезинфицирующими салфетками; в корпусе №30 собралась толпа студентов без масок, не соблюдающих социальную дистанцию; в корпусе №30 сотрудники кафедры патологической анатомии носили маски на подбородке, студенты допускались к занятиям без масок. Кроме того, на входе лицам не измеряли температуру.

Элла Медведева признала вину частично, пояснив, что обеспечением дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты не занималась, так что это не входит в ее обязанности. Она добавила, что выявленные нарушения были устранены.

Суд оштрафовал Медведеву на 25 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Первый мед имени Павлова в Петербурге с 1 ноября начнет принимать коронавирусных пациентов.

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