В Петербурге составили протоколы на 43 таксистов за отсутствие маски

В Петербурге составили протоколы на 43 таксистов за отсутствие маски
Таксистов оштрафовали за отсутствие масок. Фото: unsplash.com

Петербургские стражи порядка провели профилактические рейды под названием «Нелегальное такси». Было изъято более сотни автомобилей такси и выписано 43 акта о нарушении масочного режима.

Как сообщили в городском Комитете по транспорту, в период со вторника по четверг Межведомственная транспортная комиссия (МТК) составила 43 материала по несоблюдению перчаточно-масочного режима в отношении таксистов, которые находились в одной машине с пассажиром без маски.

В ведомстве пояснили, что в состав МТК входят представители комитета по транспорту, учреждения «Организатор перевозок», инспекторы петербургского Управления ГИБДД, а также сотрудники Ространснадзора.

Петербуржцам также напомнили, что профилактические рейды проводятся во всех видах общественного транспорта Северной столицы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что выписывать штрафы за отсутствие масок в Петербурге смогут не только правоохранители.

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