Что делать, если вы заподозрили у себя коронавирус

Специалист дал инструкцию для тех, кто подозревает у себя новую коронавирусную инфекцию.

О том, что делать рассказал медицинский директор сервиса «СберЗдоровье» Владислав Мохамед Али. По его словам, не стоит паниковать и при первом же подозрении вызывать бригаду скорой помощи, передает агентство «Прайм».

Специалист отметил: очень важного ограничить контакты с окружающими и вызывать врача на дом. Участковый врач при необходимости назначит анализы. При этом тестирование на коронавирус можно запросить с приездом врача на дом.

Как подчеркнул специалист, ограничить контакты с близкими стоит даже при заболевании ОРВИ или гриппом. Если у пациентам все же подтвердили коронавирус, изолироваться ему придется со всей семьей.

Ранее gazeta.spb.ru писала об ошибках россиян, которые лечатся от коронавируса дома. Одна из самых распространенных – бесконтрольный прием иммуномодуляторов. Такое лечение может провоцировать аутоиммунные заболевания.