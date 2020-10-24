Что делать, если вы заподозрили у себя коронавирус

Что делать, если вы заподозрили у себя коронавирус
Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin-1-7

Специалист дал инструкцию для тех, кто подозревает у себя новую коронавирусную инфекцию.

О том, что делать рассказал медицинский директор сервиса «СберЗдоровье» Владислав Мохамед Али. По его словам, не стоит паниковать и при первом же подозрении вызывать бригаду скорой помощи, передает агентство «Прайм».

Специалист отметил: очень важного ограничить контакты с окружающими и вызывать врача на дом. Участковый врач при необходимости назначит анализы. При этом тестирование на коронавирус можно запросить с приездом врача на дом.

Как подчеркнул специалист, ограничить контакты с близкими стоит даже при заболевании ОРВИ или гриппом. Если у пациентам все же подтвердили коронавирус, изолироваться ему придется со всей семьей.

Ранее gazeta.spb.ru писала об ошибках россиян, которые лечатся от коронавируса дома. Одна из самых распространенных – бесконтрольный прием иммуномодуляторов. Такое лечение может провоцировать аутоиммунные заболевания.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
заболевание инфекция пандемия скорая


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Пулково без задержек и отмен рейсов в субботу
Владельцы iPhone 12 раскрыли недостатки смартфона
Ученые смогли расшифровать древнеегипетский папирус о загробной жизни
Что делать, если вы заподозрили у себя коронавирус
Каршеринг в полете подбил четыре авто на Планерном путепроводе
Золушка в новом фильме Disney станет парнем и будет продавать кроссовки
В Гидрометцентре рассказали, какая погода ждет россиян на следующей неделе
ЦБ сохранил ключевую ставку, но увидел «пространство» для ее снижения