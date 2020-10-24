Тесты на Covid-19 в Петербурге взяли у 37 тыс. человек за сутки

Тесты на коронавирус за сутки сдали больше 37 тыс. человек. Фото: gov.spb.ru

Тесты на коронавирус за сутки сдали больше 37 тыс. человек. Фото: gov.spb.ru

В Северной столице медицинские работники ежедневно делают тесты жителям на выявление коронавирусной инфекции. За минувшие сутки пробы на вирус сдали 37 748 тыс. человек.

Данные об этом были опубликованы утром в субботу, 24 октября, в оперативном штабе по мониторингу ситуации с распространением коронавируса в Петербурге.

Кроме этого, уточняется, что под наблюдением врачей находится 3 629 жителей города. Большинство из них соблюдают режим самоизоляции – 2 079 человек. В клиники города после контакта с зараженными обратилось 1 493 человека.

Также за прошедшие сутки Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с коронавирусом, обработала 485 вызовов по номеру 122.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученые выявили снижение умственных способностей у пациентов после болезни коронавирусом.