Оперштаб не будет рекомендовать закрыть границы из-за Covid-19

В субботу, 24 октября, Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России заявил о том, что не планирует рекомендовать повторно закрывать границы с другими государствами из-за увеличения заболеваемости вирусом.

Как сообщает ТАСС, об этом в Оперштабе рассказали журналистам в субботу. Уточняется, что в штабе не планируют рекомендовать властям закрывать границы для граждан России в связи с эпидемиологической обстановкой в стране.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что глава Минздрава Михаил Мурашко заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире. По словам министра, резкое увеличение количества заражений наблюдается в последние несколько недель. Кроме этого, Михаил Мурашко считает, что эпидемиологическая обстановка в стране и мире позволит системам здравоохранения улучшится. Например, российская вакцина «Спутник V» прошла клинические испытания с хорошим результатом.