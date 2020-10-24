Оперштаб не будет рекомендовать закрыть границы из-за Covid-19

Оперштаб не будет рекомендовать закрыть границы из-за Covid-19
Закрытие границ не планируется. Фото: pixabay.com

В субботу, 24 октября, Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России заявил о том, что не планирует рекомендовать повторно закрывать границы с другими государствами из-за увеличения заболеваемости вирусом.

Как сообщает ТАСС, об этом в Оперштабе рассказали журналистам в субботу. Уточняется, что в штабе не планируют рекомендовать властям закрывать границы для граждан России в связи с эпидемиологической обстановкой в стране.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что глава Минздрава Михаил Мурашко заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире. По словам министра, резкое увеличение количества заражений наблюдается в последние несколько недель. Кроме этого, Михаил Мурашко считает, что эпидемиологическая обстановка в стране и мире позволит системам здравоохранения улучшится. Например, российская вакцина «Спутник V» прошла клинические испытания с хорошим результатом.

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