Мурашко заявил о серьезном ухудшении ситуации с COVID-19 в мире

Мурашко заявил о серьезном ухудшении ситуации с COVID-19 в мире
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Фото: minzdrav.gov.ru

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в последнее время в мире ухудшается эпидемиологическая обстановка по коронавирусу.

По его словам, существенное ухудшение клинической ситуации по коронавирусу наблюдается в течение последних нескольких недель. Об этом сообщает ТАСС.

Министр здравоохранения отметил, что благодаря коронавирусной пандемии власти смогли выявить проблемы с предоставлением гражданам плановых лечебных и профилактических мероприятий. Он считает, что системы здравоохранения всех страны должны улучшаться, чтобы преодолеть эту пандемию.

Мурашко добавил, что вакцина против коронавируса «Спутник V», зарегистрированная Россией, показала хорошие результаты в доклинических исследованиях.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в россиян призвали не принимать антибиотики для профилактики Covid-19.

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