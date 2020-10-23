Мурашко заявил о серьезном ухудшении ситуации с COVID-19 в мире

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в последнее время в мире ухудшается эпидемиологическая обстановка по коронавирусу.

По его словам, существенное ухудшение клинической ситуации по коронавирусу наблюдается в течение последних нескольких недель. Об этом сообщает ТАСС.

Министр здравоохранения отметил, что благодаря коронавирусной пандемии власти смогли выявить проблемы с предоставлением гражданам плановых лечебных и профилактических мероприятий. Он считает, что системы здравоохранения всех страны должны улучшаться, чтобы преодолеть эту пандемию.

Мурашко добавил, что вакцина против коронавируса «Спутник V», зарегистрированная Россией, показала хорошие результаты в доклинических исследованиях.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в россиян призвали не принимать антибиотики для профилактики Covid-19.