Мурашко заявил о серьезном ухудшении ситуации с COVID-19 в мире

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в последнее время в мире ухудшается эпидемиологическая обстановка по коронавирусу.
По его словам, существенное ухудшение клинической ситуации по коронавирусу наблюдается в течение последних нескольких недель. Об этом сообщает ТАСС.
Министр здравоохранения отметил, что благодаря коронавирусной пандемии власти смогли выявить проблемы с предоставлением гражданам плановых лечебных и профилактических мероприятий. Он считает, что системы здравоохранения всех страны должны улучшаться, чтобы преодолеть эту пандемию.
Мурашко добавил, что вакцина против коронавируса «Спутник V», зарегистрированная Россией, показала хорошие результаты в доклинических исследованиях.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в россиян призвали не принимать антибиотики для профилактики Covid-19.