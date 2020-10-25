В воскресенье Петербург ждут +8 градусов, дожди и солнце

Атмосферное давление в течение дня поднимется до 762 мм рт. ст., что немного выше нормы. Фото: Baltphoto

Атмосферное давление в течение дня поднимется до 762 мм рт. ст., что немного выше нормы. Фото: Baltphoto

Ведущий специалист метеорологического центра «Фобос» Михаил Леус поделился прогнозом погоды в Северной столице на 25 октября.

В начале дня жителей Петербурга ждут дожди, а вот во второй половине даже появится солнце. Согласно прогнозу Леуса, с утра на погоду будет влиять малоактивный атмосферный фронт. Его перемещение к востоку закроет небо плотными облаками, в некоторых районах города в связи с этим возможны осадки. После обеда начнет усиливаться юго-западный антициклон, который принесет прояснения и солнце.

Температурный фон в течение дня будет на градус выше климатической нормы. В целом воздух прогреется до +6…+8 в Петербурга и +4…+9 по Ленобласти. Ветер будет дуть юго-восточный, со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление вырастет 762 мм рт. ст., что слегка выше нормы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что конец октября в России будет аномально теплым.