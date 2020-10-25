На Ладожском озере ищут пропавшего рыбака на лодке

На Ладожском озере ищут пропавшего рыбака на лодке
Пропавший в Ленобласти рыбак. Фото: Лиза Алерт

В Ленинградской области ведутся поиски петербуржца, пропавшего во время рыбалки на надувной лодке.

Как сообщает 47news, об исчезновении рыбака стало известно днем в среду, 21 октября. По словам родственников, мужчина арендовал надувную лодку на одной из баз отдыха. Его автомобиль обнаружили в деревне Назия.

В поисках принимают участие сотрудники поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга. Они обследуют акваторию озера рядом с деревней Лаврово, также используется квадрокоптер. На берегу мужчину ищут участники поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Накануне сотрудники МЧС прочесали около 60 километров по воде и осмотрели 2,5 км береговой линии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Колпино рыбак поскользнулся на листьях и упал в канал, на помощь пришли полицейские.

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