Из-за модели, которая хотела поесть устриц, пришлось задержать рейс

Самолет вылетал с опозданием из-за технических неполадок, а затем он какое-то время ждал опаздывающую пассажирку.

Модель и блогер Руби Мэттьюз задержала вылет самолета, так как отправилась есть устрицы вместе со своим возлюбленным. Об этом пишет портал News.com.

Изначально рейс отложили из-за технических неполадок, поэтому девушка решила не терять время зря и отправилась есть устрицы. Ей позвонили из авиакомпании и потребовали пройти на посадку. В результате самолет взлетел с опозданием еще на полчаса.

Мэттьюз заявила, что не слышала просьбу не покидать аэропорт, а также добавила, что после нее на борт зашли еще четыре человека. Несмотря на это, гнев обрушился именно на модель.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Пулково 25 октября все рейсы отправляются и прибывают без задержек и опозданий.