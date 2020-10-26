В Петербурге тесты на Covid-19 за сутки сдали около 22 тысяч человек

В Петербурге тесты на Covid-19 за сутки сдали около 22 тысяч человек
Коронавирус продолжает набирать обороты. Фото: pixabay

В Северной столице медики продолжают обследовать жителей города на наличие коронавирусной инфекции. За последние сутки пробы на коронавирус сдали 21 663 человека.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Петербурге на понедельник, 26 октября, под медицинским наблюдением находится 3 514 человек. Из них находится в обсерватории 47 пациентов, а контактировали с больными 1 203 человека. Также 2 264 петербуржца отправлены на самоизоляцию.

Кроме этого, в течение суток Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с коронавирусом, обработала 394 вызова. Напомним, что сделать это можно по номеру 122.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что на Васильевском острове выстроилась огромная очередь из китайцев за бесплатными медицинскими масками. При этом жители города из Китая соблюдали социальную дистанцию.

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