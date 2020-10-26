Очередь из китайцев за бесплатными масками выстроилась на Васильевском острове

Очередь из китайцев за бесплатными масками выстроилась на Васильевском острове
Жители Петербурга из Китая собрались для получения медицинских масок. Фото: pixabay.com

В Северной столице огромная очередь из китайцев организовалась возле одного из ресторанов на Васильевском острове. Граждане страны собрались, чтобы получить бесплатно медицинские маски.

Как сообщает информационно-новостной портал EVO-RUS.COM, очередь собралась накануне, в воскресенье, 25 октября, после того, как в китайской диаспоре объявили о бесплатной раздаче масок в Петербурге.

Отмечается, что очередь насчитывала свыше 100 человек. Кроме этого, получить маску каждый китаец пришел в средствах индивидуальной защиты. Также все они соблюдали социальную дистанцию. При этом, многие петербуржцы остались недовольны большим скоплением людей. В отличии от соседнего ресторана, который был рад количеству клиентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Петербурге составили 43 протокола на таксистов за отсутствие масок.

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