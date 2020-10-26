В Петербурге обошлось без смертей от Covid-19 за сутки

В Петербурге обошлось без смертей от Covid-19 за сутки
Больше миллиона россиян заразились новым коронавирусом. Фото: GazetaSPb / Николай Овсянников

В Северной столице прошедшие сутки прошли более успешно, чем предыдущие. В городе не зафиксировано ни одной смерти от коронавирусной инфекции.

В понедельник, 26 октября, данные об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с угрозой распространения коронавируса в России.

Кроме этого, за весь период пандемии коронавирусная инфекция закончилась летальным исходом для 3 627 петербуржцев. При этом, победить вирус и выздороветь смогли 36 430 петербуржцев.

В России на данный момент уже более 1,5 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией. Их них – более 26 тыс. скончались.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что инфекционист рассказал, как проверить себя на коронавирус. Мазок ПЦР стоит делать в случае заражения, а также после полного выздоровления, чтобы убедиться в отсутствии вируса в организме.

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