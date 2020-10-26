Число заболевших Covid-19 в Петербурге превысило 57 тысяч человек

В Северной столице продолжает увеличиваться число заражений коронавирусной инфекцией. На данный момент за весь период пандемии в городе зафиксировано 57 515 случаев заболевания.

В понедельник, 26 октября, об этом предоставили информацию в оперативном штабе по мониторингу ситуации с распространением коронавируса в России.

Отмечается, что за прошедшие сутки в Петербурге количество пациентов с вирусом увеличилось на 715 человек. При этом за сутки не было зафиксировано ни одной смерти от инфекции.

Напомним, что в стране за весь период пандемии заболели новым вирусом более 1,5 млн человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге начали штрафовать нарушителей пасочного режима в общественном транспорте. Система наказаний введена, как усиленная мера для борьбы с коронавирусной инфекцией, которая набирает обороты.