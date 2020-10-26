Петербург продолжает бить рекорд по суточному приросту заболеваний Covid-19

Петербург продолжает бить рекорд по суточному приросту заболеваний Covid-19
Коронавирус в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

В Северной столице количество заражений коронавирусной инфекцией с каждым днем увеличивается. За прошедшие сутки было зарегистрировано рекордное количество случаев заболеваний.

Петербург продолжает держать вторую строчку по суточному приросту. По данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с распространением коронавируса на понедельник, 26 октября, в Петербурге выявлено заболевание у 715 человек. До этого было – 709 заражений.

При этом за прошедшие сутки в городе обошлось без летальных исходов. А справиться с болезнью смогли еще 390 человек. Общее число тех, кто справился с инфекцией достигло – 36 тыс.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Великобритании женщина уже 10 месяцев страдает от симптомов коронавируса. Она заболела в прошлом году во время отпуска на Карибском море, при этом узнала о болезни лишь в июне.

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