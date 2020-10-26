Более 20 тысяч петербуржцев с COVID-19 лечат дома

Пациенты с коронавирусом лечатся и на дому. Фото: vk.com/lisovets_d

Пациенты с коронавирусом лечатся и на дому. Фото: vk.com/lisovets_d

В Петербурге лечение на дому получают более 20 тысяч пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Об этом в понедельник, 26 октября, сообщил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Он уточнил, что при появлении симптомов ОРВИ больному следует вызвать врача на дом. При необходимости пациенту назначат забор мазков на коронавируса.

При этом Лисовец признал: Петербург испытывает дефицит возможностей лабораторного обследования. Ожидается, что в ближайшее время в городе увеличат число центров КТ для амбулаторных пациентов. Пока в Северной столице работает пять таких центров, на этой неделе обещают открыть еще три.

Ранее gazeta.spb.ru писала о причинах бессимптомного коронавируса у пациентов. Как сообщал и.о. директора Института биомедицинских систем и биотехнологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Васин, такое течение болезни связано с проблемами иммунитета.