Названы серьезные последствия коронавируса у детей

Названы серьезные последствия коронавируса у детей
Раскрыты последствия коронавируса для детей. Фото: Pixabay

Дети, которые переболели коронавирусом в ранние годы, могут в будущем столкнуться с низкой фертильностью.

Об этом заявила председатель исполнительного комитета Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова.

Специалист призвала наблюдать за детьми, которые перенесли коронавирус, передает РИА Новости.

По ее словам, обследование таких детей уже показало, у них на 30% снижаются когнитивные функции.

У мальчиков при этом после инфекции происходит серьезное изменение сперматогенеза. Как уточнила специалист, в будущем такие последствия грозят проблемами с низкой фертильностью следующих поколений.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге объяснили причину бессимптомного коронавируса у пациентов. Такое течение болезни может быть связано с проблемами с иммунитетом. Об этом рассказал и.о. директора Института биомедицинских систем и биотехнологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Васин

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