Власти Финляндии смягчили правила въезда для иностранцев

Власти Финляндии смягчили правила въезда для иностранцев
Флаг Финляндии. Фото: Pixabay

Финские власти анонсировали обновленные правила въезда в страну для туристов. Теперь для въезда в Суоми будет достаточно только отрицательного результата теста на коронавирус.

Как сообщает Yle, туристам из стран, где эпидемиологическая обстановка по коронавирусу лучше, чем в Финляндии, попасть будет намного легче: результаты теста не понадобятся.

На данный момент в государстве заканчивают работу над новой моделью туризма в период коронавирусной пандемии. Осталось решить, что делать с проверками в пограничных пунктах.

Таким образом, иностранцы, у которых есть отрицательный тест на коронавирус, смогут попасть в Финляндию на три дня. Если нужно остаться на срок от трех до семи дней, то в Суоми придется сдать еще один тест. При этом карантин не предусматривается.

Но для тех, кто планирует попасть в страну более чем на семь дней, мер пока не придумали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Финляндии количество карантинных дней для туристов сократилось до десяти.

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