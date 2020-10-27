В Петербурге COVID-19 заболели еще 721 человек

Ситуация с коронавирусом может обостриться к весне. Фото: комитет по здравоохранению

Ситуация с коронавирусом может обостриться к весне. Фото: комитет по здравоохранению

В Санкт-Петербурге общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией перевалило за 58 тысяч человек.

Такие данные утром во вторник, 27 октября, публикует оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением коронавируса в России.

Уточняется, что за последние сутки в России коронавирусом заболели 721 человек.

Отметим, что выздороветь успело за все время более 36 тысяч человек.

В России общее число заболевших превысило 1,5 млн человек. При этом более 26 тысяч пациентов скончались.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что россиян ждут ухудшения ситуации с новой коронавирусной инфекцией. Об обострении в феврале-марте следующего года предупредил Роспотребнадзор. Отмечалось, что пандемия пойдет на убыль, когда большая часть населения перестанет быть восприимчивой с коронавирусу.