В Петербурге COVID-19 заболели еще 721 человек

В Санкт-Петербурге общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией перевалило за 58 тысяч человек.
Такие данные утром во вторник, 27 октября, публикует оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением коронавируса в России.
Уточняется, что за последние сутки в России коронавирусом заболели 721 человек.
Отметим, что выздороветь успело за все время более 36 тысяч человек.
В России общее число заболевших превысило 1,5 млн человек. При этом более 26 тысяч пациентов скончались.
Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что россиян ждут ухудшения ситуации с новой коронавирусной инфекцией. Об обострении в феврале-марте следующего года предупредил Роспотребнадзор. Отмечалось, что пандемия пойдет на убыль, когда большая часть населения перестанет быть восприимчивой с коронавирусу.