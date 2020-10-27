«Мостотрест» заплатит штраф за заболевшего COVID-19 сотрудника

«Мостотрест» заплатит штраф за заболевшего COVID-19 сотрудника
"Мостотрест" оштрафован за несоблюдение санитарных норм. Фото: pixabay

В Петербурге суд решил оштрафовать исполняющего обязанности руководителя охраны труда «Мостотреста» после того, как COVID-19 заболел один из сотрудников.

Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Уточняется, что Красногвардейский районный суд установил, что руководитель службы охраны труда учреждения допустил множество нарушений санитарных норм.

Выяснилось, что во многих помещениях не было антисептических средств, на складе не было запаса дезинфицирующих средств, а специалисты, которые проводили дезинфекцию, не имели специального образования. Был выявлен также ряд других нарушений.

В результате суд назначил наказание в виде 25 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что жительница Петербурга смогла добиться штрафа для экс-супруга, который посылал ей в мессенджер оскорбления.

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