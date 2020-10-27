Дополнительное образование в Петербурге не будет прерываться на каникулы

Дополнительное образование в Петербурге не будет прерываться на каникулы
Сейчас в Петербурге ни на одной из 514 площадок допобразования нет групп, которые бы были отправлены на карантин. Фото: pixabay.com

Организации дополнительного образования Северной столицы продолжат работу во время двухнедельных школьных каникул.

Об этом во вторник, 27 октября, заявила на своей официальной странице во «Вконтакте» вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина. Она организовала в соцсети соответствующий опрос, по итогам которого 60% родителей, учителей и школьников проголосовали за продолжение работы секций и кружков. 24% высказались против, а 10% были готовы к ограничениям при посещении организаций допобразования.

При этом Потехина ответила тем, кто считает, что кружки также опасны для распространения болезни, как и школы. По ее словам, секции собирают гораздо меньше детей, порой и вовсе занятия индивидуальны, а поход туда осуществляется на добровольной основе.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутат Госдумы предложил отменить школьные занятия на месяц.

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