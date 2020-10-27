12 градусов тепла и дожди ожидают жителей Петербурга в среду

В Северной столице на среду, 28 октября, прогнозируют довольно теплую по градусам погоду, но при этом солнце будет изредка появляться на небе. Также могут пройти сильные дожди, которые начнутся ночью.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в Петербурге ожидается облачная с редкими прояснениями погода. Большую часть дня в городе прогнозируют осадки.

Отмечается, что температура воздуха ночью составит 8-10 градусов, а днем прогреется до 10-12. Атмосферное давление не останется стабильным – намечены повышения в течение дня.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге ожидается теплая погода в ближайшие две недели. Температура воздуха прогреется на несколько градусов выше нормы, при этом временами ожидаются дожди и сильный ветер.