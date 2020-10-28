В Санкт-Петербурге на коронавирус обследовали еще почти 33,5 тыс. человек

В Северной столице продолжаются ежедневные обследования населения на наличие коронавирусной инфекции в организме. Так, за последние сутки специалисты провели 33 тыс. 424 теста на COVID-19.

Об этом стало известно утром в среду, 28 октября. Как сообщает городской оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом, в настоящее время медики следят за здоровьем 3625 пациентов. В обсерваторе находятся 47 из них, еще 1847 петербуржцев сидят на домашнем карантине, а 1731 могут быть заражены из-за контакта с больными.

Кроме того, за минувшие сутки Единая региональная справочная по вопросам, связанным с коронавирусом, обработала 648 вызовов от жителей Петербурга. Задать вопросы можно по номеру 122.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что высокий уровень заболеваемости Covid-19 может продержаться в Петербурге до весны.