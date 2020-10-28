За сутки в Петербурге нашли 727 заболевших коронавирусом

В Северной столице общее число заразившихся коронавирусной инфекцией горожан с каждым днем лишь увеличивается. Оперштаб по мониторингу ситуации с распространением COVID-19 в России опубликовал обновленную статистику.

Согласно оперативным данным на утро среды, 28 октября, за последние сутки в Петербурге коронавирус нашли у 727 человек. Все они сдали тесты на коронавирус, которые дали положительный результат. Таким образом, общее число случаев коронавируса в городе на Неве достигло 58 тыс. 963 человек.

В настоящее время коронавирусом заражены 17 тыс 984 петербуржца. Также стало известно, что за минувшие 24 часа в городе диагноз COVID-19 сняли 415 переболевшим пациентам. Всего же вылечиться удалось 37 тыс. 248 людям.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что высокий уровень заболеваемости Covid-19 может продержаться в Петербурге до весны.