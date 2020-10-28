За сутки от коронавируса умерли 57 петербуржцев

В Петербурге регистрируют новые смерти от коронавируса. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

В Петербурге регистрируют новые смерти от коронавируса. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Общее число жертв коронавирусной инфекции в Северной столицы ежедневно увеличивается. За последние сутки статистика пополнилась 57 летальными случаями.

Согласно данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с распространением COVID-19 на утро 28 октября, всего за время пандемии от заболеваний, вызванных коронавирусом, скончался 3731 человек.

За последние сутки также подтвердили 727 новых случаев заражения коронавирусом среди жителей Петербурга. Общее число инфицированных в городе выросло до 58 тыс. 963 человек.

Кроме того, за минувшие 24 часа врачи сняли диагноз COVID-19 415 переболевшим петербуржцам, которые сдали повторные отрицательные тесты на коронавирус.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России напомнили об опасности одновременного заражения Covid-19 и гриппом.