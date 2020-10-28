Минздрав требует врачей согласовывать публичные заявления о Covid-19

Минздрав требует врачей согласовывать публичные заявления о Covid-19
Минздрав призывает врачей к согласованию данных о коронавирусе. Фото: Baltphoto

Министерство здравоохранения России разослало медицинским учреждением указание о том, что все публичные заявления и комментарии о коронавирусной инфекции должны согласовываться с пресс-службой Минздрава. Об этом сообщает «Медуза».

Отмечается, что данное нововведение необходимо в целях того, что информационное поле по вопросам коронавируса перегружено, а также появляется множество не проверенных фактов о вирусе.

«Было принято решение обратить внимание внештатных специалистов и подведомственных учреждений министерства на необходимость координации работы со средствами массовой информации», – сообщает «Медуза», подтвердив информацию в Минздраве.

Кроме этого, данное указание коснется только федеральных медицинских учреждений.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Москве коронавирусные ограничения продлили до конца ноября.

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