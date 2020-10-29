На Атаманской улице в Петербурге заметили задымление

На Атаманской улице в Петербурге заметили задымление
К счастью, несчастного случая удалось избежать. Фото: https://vk.com/spb_today

Днем в четверг, 29 октября, жители Северной столицы заметили клубящийся черный дым в центре города. К счастью, это был не пожар.

Фотографии черного дыма, распространяющегося над городом, опубликовали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». «Папу выбирают», — иронично отреагировали на снимки комментаторы. Однако часть интернет-пользователей предположила, что могло произойти возгорание.

Как передает телеканал Piter.TV, необычный инцидент стал следствием технологического процесса в котельной, расположенной на Атаманской улице — предприятие переходило с одного топлива на другое. Смена горючего привела к тому, что из труб котельной повалил черный дым, однако спустя несколько минут работа восстановилась в штатном режиме.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на 1-м Муринском проезде неизвестный поджег иномарку.

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