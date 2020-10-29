Десятки канистр с химикатами убрали с трассы в Ленобласти

В Выборгском районе Ленинградской области привели в порядок полосу отвода трассы, где нашли несанкционированную свалку с химическими отходами.

Как сообщили в областном правительстве, на обочине автомобильной дороги Молодежное — Верхнее Черкасово были найдены 40 канистр синего цвета с неизвестным веществом.

Результаты исследования химико-радиометрической лаборатории Аварийно-спасательной службы Ленобласти показали, что превышения предельно допустимой концентрации химических и токсических веществ в отходах нет.

Специалисты убрали отходы и перевезли на специализированную площадку. После дополнительного исследования, которое определит химический состав содержимого канистр, отходы отправят на полигон.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге водители незаконно сбрасывали отходы в реку Красненькую.