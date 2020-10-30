В Петербурге тест на коронавирус сдали еще 36 тысяч человек

В Санкт-Петербурге продолжаются обследования на новую коронавирусную инфекцию. Пробы на нее за последние сутки взяли у 36176 человек.

Об этом утром в пятницу, 30 октября, сообщает оперативный штаб по предотвращению угрозы распространения коронавируса в Петербурге.

Уточняется также, что под медицинским наблюдением остается почти три тысячи человек. В обсерваторе вынуждены оставаться 86 человек. Остальные либо находятся на самоизоляции, либо вынуждены соблюдать меры предосторожности, поскольку контактировали с теми, кто уже заболел.

Специалисты также обработали около тысячи вызовов, которые поступили в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, когда заболевший коронавирусом максимально заразен. Оказалось, что заразным человек, подхвативший коронавирус, становится еще за 3-4 дня до появления симптомов.