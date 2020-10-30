В Петербурге отреставрировали фонтаны на Лермонтовском и площади Победы

Горожане и туристы смогут увидеть, как они работают, весной 2021 года.

В Санкт-Петербурге завершили реконструкцию фонтана на Лермонтовском проспекте и фонтанного ансамбля на площади Победы. Об этом пишет администрация города.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов заявил, что в 2021 году будут отремонтированы семь фонтанов. Он ожидает, что в ближайшее время удастся привести в порядок все фонтанные комплексы.

Напоминаем, что фонтаном на Лермонтовском не занимались на протяжении 30 лет, а фонтаны на Московском проспекте появились в 2002 году – в негодность они пришли через пару лет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что фонтаны Петербурга завершают рабочий сезон. Специалисты подготавливают фонтаны к консервации на зиму: сливают воду из трубопроводной системы, проводят демонтаж оборудования и подсветки, герметизируют фонтаны и защищают их от холодов.