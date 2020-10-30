ВОЗ предупредила о долгосрочных последствиях COVID-19 у переболевших

Восстановление организма после коронавирусной болезни может быть медленным и занимать недели. Фото: pixabay

Восстановление организма после коронавирусной болезни может быть медленным и занимать недели. Фото: pixabay

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесиус предупредил, что переболевших коронавирусом людей могут ждать долгосрочные последствия.

Глава ВОЗ заявил в ходе своего выступления на брифинге, что имеется широкий спектр симптомов, которые со временем меняются, и, кроме того, зачастую усиливаются.

По его словам, к таким симптомам относятся утомляемость, кашель, затруднения в дыхании, воспаления и поражения основных органов, в том числе легких и сердца.

Гебрейесус указал, что восстановление организма после коронавирусной болезни может быть медленным и занимать недели, а то и месяцы. При этом последствия могут проявиться у переболевших вне зависимости от тяжести их заболевания, лечения, возраста или пола.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые установили связь между счастьем и заболеваемостью COVID-19.