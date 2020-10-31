В Турции возросло количество жертв землетрясения до 24

В турецком городе Измир произошло сильное землетрясение в Эгейском море. Сообщается об увеличении количества пострадавших и погибших.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям Турции, на данный момент известна информация о 24 погибших и около 800 пострадавших человек.

Кроме этого, раненые есть не только из Измира, но также из других городов страны – Айдына, Маниса и Балыкесира.

Напомним, что землетрясение случилось 30 октября. Сейсмологи зафиксировали 170 повторных подземных ударов. Магнитуда 21 из них превышала 4,0.

Турецкие спасатели занимаются поисками людей уже свыше 10 часов. Отмечается, что спасти удалось 70 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировали в Греции. Сведений о потерпевших и пострадавших не поступало.