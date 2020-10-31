В Петербурге почтили память жертв авиакатастрофы над Синаем

На Серафимовском кладбище в Петербурге открыли памятник жертвам теракта над Синаем. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

На Серафимовском кладбище в Петербурге открыли памятник жертвам теракта над Синаем. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

31 октября 2015 года на борту самолета скончались 224 человек.

В Санкт-Петербурге сегодня, 31 октября, почтили память жертв авиакатастрофы над Синаем. Об этом сообщили в администрации города.

От правительства Северной столицы были возложены цветы к памятнику «Сложенные крылья» на Серафимском кладбище, где похоронены большинство погибших. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что у трагедии нет срока давности и он надеется, что террористов накажут.

Напоминаем, что все случилось 31 октября 2015 года. Самолет летел из Шарм-Эль-Шейха в Санкт-Петербург, когда произошел теракт. В результате скончались 224 человека, большинство из них – петербуржцы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге в храме памяти жертв авиакатастрофы над Синаем проведут первую панихиду. Храм еще не достроен: в нем нет штукатурки, а строители только приступили к работам на втором этаже.