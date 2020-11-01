«Зенит» прервал серию поражений, победив «Химки»

Игра завершилась со счетом 2:0.

«Зенит» встретился на поле с «Химками» сегодня, 1 ноября, в рамках РПЛ. Счет открыл Андрей Мостовой на 18-й минуте, автором второго гола стал Александр Ерохин. Соперники петербургской команды так и не смогли осуществить ни одну эффективную атаку, поэтому матч завершился со счетом 2:0 в пользу «сине-бело-голубых».

Напоминаем, что до этого «Зенит» не мог победить на протяжении трех игр, что начало беспокоить болельщиков и подкосило веру в эффективность главного тренера Сергея Семака. В СМИ появились слухи, согласно которым его хотят заменить другим специалистом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Семак прокомментировал слухи о своей замене на Почеттино.Главный тренер заявил, что публикации в СМИ – всего лишь выдумки.