Алиев убежден, что премьер Армении признал поражение в Карабахе

Он считает, что у страны не было оснований просить у России военной поддержки.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что премьер Армении Никол Пашинян признал проигрыш в войне в Карабахе. Об этом пишет РИА Новости. Своим мнением политик поделился на встрече с главой МИД Турции.

Он отметил, что Пашинян направил президенту России Владимиру Путину письмо, в котором попросил военной поддержки. Алиев считает, что в этом не было никакой необходимости и рассматривает послание как признание поражения.

Глава Азербайджана также добавил, что все военные операции проводятся ими на своих землях. Он убежден, что Ереван не хочет полностью сдаваться, но осознает свое шаткое положение.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Министры обороны России и Турции обсудили стабилизацию обстановки в Карабахе. В ходе беседы министры не обошли и вопрос по Сирии и в Ливии.