Ленобласть продлевает выплаты медикам, работающим с пациентами с COVID-19

На какой период продлеваются выплаты, не уточняется. Фото: pixabay.com

На какой период продлеваются выплаты, не уточняется. Фото: pixabay.com

Ленинградская область продлевает дополнительные региональные выплаты врачам, работающим с пациентами с коронавирусной инфекцией.

Об этом в понедельник, 2 ноября, информирует пресс-служба администрации 47 региона, ссылаясь на губернатора области Александра Дрозденко. В сообщении отмечается, что на данный момент в специализированных стационарах Ленобласти находятся 996 человек с COVID-19. С 26 октября по 1 ноября выписаны 335 выздоровевших пациентов.

Напомним, что за минувшие сутки в России выявили 18 257 новых случаев заражения коронавирусом, что впервые за длительное время на 400 человек меньше, чем в предыдущий день. В Ленобласти за сутки зарегистрировано 139 больных.

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