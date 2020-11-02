Курс евро впервые с 2014 года поднялся выше 94 рублей

Курс евро впервые с 2014 года поднялся выше 94 рублей
Фото: pixabay.com

На фоне пандемии коронавирусной инфекции и падения стоимости нефти продолжает свое ослабление и отечественная валюта.

В понедельник, 2 ноября, на торгах Московской биржи курс европейской валюты обновил максимум декабря 2014 года, поднявшись выше 94 рублей. Доллар также продолжает уверенный рост — по состоянию на 10:49 американская валюта стоит почти 81 рубль.

По состоянию на 10:52 по московскому времени курс евро составляет 93,95 рублей, немногим раньше, однако, стоимость евро подскакивала до 94,02 рублей. Курс доллара растет на 1,18 рублей и составляет 80,71 рублей. Отметим, что нефть марки Brent показывает стабильное падение — сейчас цены январских фьючерсов снизились на 3,8%, до 36,5 долларов за баррель.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за 30 лет рубль ослаб по отношению к доллару в 40 тысяч раз.

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