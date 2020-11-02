Жители Петербурга, на которых свалился рекламный щит на Невском проспекте, отсудили компенсацию у властей

Невский районный суд вынес решение по иску троих петербуржцев к комитету по печати и взаимодействию со СМИ, администрации Центрального района и региональному управлению МВД о возмещении материального вреда и компенсации морального ущерба.

Согласно материалам дела, 2 января прошлого года возле остановки общественного транспорта у дома №150 по Невскому проспекту на троих пешеходов внезапно упала рекламная конструкция. В результате всех госпитализировали, пострадавшим потребовалось дальнейшее лечение.

Истцы запросили возмещение вреда с ГУ МВД как владельца конструкции, комитета — как не обеспечившего демонтаж незаконно расположенной рекламы, а администрации — как собственника земельного участка, на котором находился щит. Пострадавшие намеревались получить суммарно более 7,5 миллионов рублей. Суд назначил 260, 311 и 415 тысяч рублей соответственно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский прокурор добился блокировки видео с нетрезвыми детьми на YouTube.