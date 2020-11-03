Петербургский востоковед связал теракты в Европе с коронавирусом

Нападения террористов в Европе могут быть связаны с пандемией коронавируса – еще никто не знает, как именно инфекция влияет на психику.

Такое мнение в разговоре с Gazeta.SPb высказал петербургский политолог, востоковед Борис Подопригора.

По словам эксперта, пока никто из специалистов не установил, какое именно влияние коронавирус способен оказать на психику человека.

«Еще один важный момент: место теракта имеет второстепенное знание. Не стоит предаваться высокомерному представлению о том, что подобная ситуация может сложиться только в Европе, а Россия ее преодолела. Боюсь, отдельным решением всю проблему не решить. Примеры Франции и Австрии пока не позволяют с оптимизмом смотреть в будущее», — добавил он.

Как писала gazeta.spb.ru, накануне, 3 ноября, в австрийской Вене в шести разных местах открыли стрельбу. Первые выстрелы прогремели недалеко от синагоги. Комментируя события, которые квалифицировали как теракт, канцлер страны Себастьян Курц не исключил, что в действиях террористов был антисемитский мотив.

В результате нападение трое гражданских лиц погибли. Один из нападавших был убит. Позже выяснилось, что он был сторонником «Исламского государства» (террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории России судом). Известно, что на нем был пояс с муляжом взрывчатки.

По последним данным, россиян среди пострадавших в Вене нет. Уточняется, что ранены в результате нападений были 18 человек.

Теракт в Австрии стал продолжением нападений в Европе, которые начались с убийства учителя под Парижем. Его обезглавили после того, как он показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.

Позже, в конце октября у церкви в Ницце обезглавили женщину, а позже у греческой православной церкви в Лионе произошла стрельба.