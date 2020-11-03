В октябре жители Петербурга утилизировали более 7,5 тонн опасных отходов

Ежедневно подведомственное Комитету ООО "Экосервис – Санкт-Петербург" выпускает на маршруты семь экомобилей, актуальный график и адреса их дежурства можно посмотреть на сайте: экоспб.рф. Фото: gov.spb.ru

Ежедневно подведомственное Комитету ООО "Экосервис – Санкт-Петербург" выпускает на маршруты семь экомобилей, актуальный график и адреса их дежурства можно посмотреть на сайте: экоспб.рф. Фото: gov.spb.ru

В течение октября жители Северной столицы сдали в экобоксы и экомобили 7 689 килограммов опасных отходов: ламп, батареек, термометров, оргтехники.

Чаще всего на утилизацию отправляют использованные батарейки — в октябре они заняли 76% от всех опасных отходов. Кроме того, в прошлом месяце горожане сдали в утиль рекордное количество градусников — почти 86 килограммов. В общей сложности, с начала 2020 года жители Петербурга избавились от 73,2 тонн опасных отходов, более 70% из которых — отслужившие свой срок батарейки.

Отметим, что сдать опасные отходы можно в экомобилях и экобоксах, установленных Комитетом по благоустройству, а также в оранжевых стационарных экоконтейнерах, размещенных по 431 адресу в школах, университетах, библиотеках поликлиниках и других учреждениях во всех районах Петербурга.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в течение месячника по благоустройству из Петербурга вывезли более 126 тысяч «кубов» мусора.