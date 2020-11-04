В Италии введен комендантский час из-за роста заболеваемости Covid-19

В Италии с четверга начнут действовать усиленные ограничительные меры из-за увеличения роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Соответствующий указ подписал премьер-министр страны Джузеппе Конте, сообщает газета La Stampa.

Из новых ограничений в Италии появится комендантский час. Жителям будет запрещено покидать дома после 22:00 без весомых причин. Также в стране будут закрываться торговые центры на выходные и праздничные дни. Кроме этого, перестанут работать музеи и выставки.

Новые меры коснутся и школьников старших классов, которые полностью переводятся на дистанционное обучение. Ученики младших классов будут обязаны носить маски на уроках и переменах.

В общественном транспорте принято решение сократить пассажиропоток. Заполняемость не должна превышать 50%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что депутаты Петербурга просят губернатора города Александра Беглова ввести часть весенних ограничительных мер.