В центре Петербурга открыли сады и скверы после шторма

Сады и парки Северной столицы, которые 5 ноября в целях безопасности закрывали из-за штормового ветра, снова готовы принимать посетителей.

Об этом стало известно сегодня утром, 6 ноября. Порывы ветра в Петербурге заметно ослабли, после чего зеленые зоны в центре города вновь открыли для горожан.

Как сообщили в пресс-службе Комитета по благоустройству города, за время непогоды в дежурную службу ведомства поступило одно сообщение об упавшем дереве. Ствол рухнул на проезжую часть у дома №35 по улице Пилотов. Аварийная бригада оперативно убрала его с дороги.

Кроме того, дорожники дважды выезжали на сигналы об упавших на проезжей части ограждениях. Так, у дома 55/56 по проспекту Ветеранов штормовой ветер повалил водоналивные ограждения, а у дома №55 на Наличной улице рухнули ограждения, установленные при производстве дорожных работ. В кратчайшие сроки все помехи были устранены.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге открыли дамбу после вечернего шторма.