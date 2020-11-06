В Петербурге вандалы снова разрисовали скульптуры на Львином мосту

В пятницу, 6 ноября, неизвестные злоумышленники в третий раз за год разрисовали скульптуры львов на Львином мосту в Адмиралтейском районе Северной столицы.
Вандалы маркерами разрисовали белоснежные скульптуры львов на набережной канала Грибоедова. О случившемся рассказали в пресс-службе музея городской скульптуры. Представители учреждения заявили, что ущерб, нанесенный историческим объектам, будет устранен в течение дня. Отметим, что львы вернулись на мост после масштабной реставрации в 2018 году.
Между тем, произошедшим заинтересовались правоохранительные органы. Пресс-служба Главка МВД России по Петербургу и Ленобласти информирует, что злоумышленников, испортивших скульптуры, разыскивают, а по факту инцидента проводится проверка.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Берлине неизвестные хулиганы облили маслом музейные экспонаты.