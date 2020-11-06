В Петербурге вандалы снова разрисовали скульптуры на Львином мосту

Львиный мост является одним из трёх сохранившихся пешеходных цепных мостов в Петербурге наряду с Банковским и Почтамтским мостами. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Львиный мост является одним из трёх сохранившихся пешеходных цепных мостов в Петербурге наряду с Банковским и Почтамтским мостами. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

В пятницу, 6 ноября, неизвестные злоумышленники в третий раз за год разрисовали скульптуры львов на Львином мосту в Адмиралтейском районе Северной столицы.

Вандалы маркерами разрисовали белоснежные скульптуры львов на набережной канала Грибоедова. О случившемся рассказали в пресс-службе музея городской скульптуры. Представители учреждения заявили, что ущерб, нанесенный историческим объектам, будет устранен в течение дня. Отметим, что львы вернулись на мост после масштабной реставрации в 2018 году.

Между тем, произошедшим заинтересовались правоохранительные органы. Пресс-служба Главка МВД России по Петербургу и Ленобласти информирует, что злоумышленников, испортивших скульптуры, разыскивают, а по факту инцидента проводится проверка.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Берлине неизвестные хулиганы облили маслом музейные экспонаты.