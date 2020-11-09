Ковидные ограничения, смешанное обучение школьников: события в Петербурге на предстоящей неделе

Новые антикоронавирусные ограничения, смешанный формат обучения в школах, Всероссийский экологический диктант, первый арт-фестиваль «Петербургская морось», международный выставочный проект «Зеркала и зазеркалье»: Gazeta.SPb.ru рассказывает о том, что ждет петербуржцев на предстоящей неделе.

В понедельник, 9 ноября, в Петербурге вступили в силу новые антикоронавирусные ограничения. До конца месяца не будут работать фуд-корты и фудплейсы (кроме точек питания на вокзалах, АЗС и в аэропорту), а также детские игровые комнаты площадью более 50 кв. метров в ТЦ. Кафе и ресторанам запрещено обслуживать в залах посетителей в ночное время.

Нельзя проводить в помещениях массовые мероприятия численностью более 70 человек (исключение сделали для организаций культуры и спорта). Сочетаться браком можно лишь в том случае, если в ЗАГСе помимо его сотрудников присутствуют не более 20 человек.

Работодателям рекомендуют перевести на удаленную работу людей старше 65 лет, тех, кто имеет хронические заболевания, а также треть других сотрудников. Кроме того, до конца декабря государственные организации допобразования могут реализовывать свои общеразвивающие программы только дистанционно.

Тем временем у городских школьников закончились осенние каникулы, и они снова вернулись к урокам, которые, по сообщениям комитета по образованию, проходят очно. Однако те родители, которые переживают за здоровье детей, могут организовать для них так называемое смешанное обучение. Его суть заключается в том, что какое-то время ребенок занимается дома, по большей части самостоятельно, но с поддержкой специальных тьюторов, а затем возвращается в учебное заведение. О том, что для этого нужно сделать, Gazeta.SPb.ru рассказывала ранее. До этого петербургских родителей попросили принять участие в опросе и выбрать для школьников дальнейшую форму обучения.

В воскресенье, 15 ноября, а также в следующий понедельник, 16 ноября, можно будет принять участие во Всероссийском экологическом диктанте. Он пройдет как в онлайн-, так и оффлайн-формате. В этом году событие приурочено ко Всемирному дню вторичной переработки отходов. Принять участие могут жители всех субъектов России, а также лица не младше 12 лет, проживающие за рубежом и владеющие русским языком. Написание диктанта займет не более часа.

Более 130 авторов представят петербуржцам свои неординарные композиции, посвященные образу зеркала: 10 ноября в Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков стартует международный выставочный проект «Зеркала и зазеркалье». Среди его участников известные российские музеи, галереи, коллекционеры, художники из Италии, Франции, Греции, Кипра, Израиля, Испании, Чехии и США. Площадкой для экспериментов станет даже внутренний двор Музея — в центре экспозиции под открытым небом будет светящаяся 12-метровая елка-конструкция.

С 10 по 17 ноября в нашем городе пройдет первый арт-фестиваль «Петербургская морось». Он объединит несколько тематических площадок: выставочную, поэтическую и музыкальную. Посетителей ждут выступления известных артистов и поэтов, экспозиции современной живописи в необычном формате модного дефиле, конкурс арт-объектов маститых и молодых художников, а также многочисленные мастер-классы и творческие встречи. Среди площадок фестиваля студия «Я творю», галерея «Мастер», арт-центр «Гаркундель», петербургское отделение российского творческого союза работников культуры. Отметим, что в связи с эпидемиологической ситуацией концерт-перформанс заключительного дня состоится в онлайн-формате.