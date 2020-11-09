Понедельник встретил петербуржцев утренними пробками в 5 баллов

Понедельник встретил петербуржцев утренними пробками в 5 баллов
Пробки в Петербурге. Фото: Яндекс.Карты

Петербургские автомобилисты проводят утренний час пик в пятибалльных пробках. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Утром в понедельник, 9 ноября, дорожная ситуация в Петербурге оценивается на 5 баллов. Сегодня пробки на дорогах создают ремонтные работы и многочисленные ДТП. Судя по всему, виновниками аварий стали ночные заморозки.

Самые большие пробки, по традиции, собрались на выездах из пригородов. В городе сейчас «стоят» Невский район, в районе Володарского моста, Дальневосточного проспекта и проспекта Большевиков. Пробки на Дальневосточном переходят на Новочеркасский проспект. Там же, в Красногвардейском районе, стоят проспекты Малоохтинский, Шаумяна, Индустриальный, Косыгина и другие.

На севере города сегодня пробки на Светлановской площади, у метро «Черная речка», на внешнем кольце КАД перед Мурино. На юге Петербурга красным цветом выделены Таллинское шоссе, Дачный проспект, а также Софийская улица в районе Шушар, где произошло сразу две аварии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцев предупреждают об ограничениях дорожного движения.

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